Corona-maker Constellation Brands investeert in wietteelt

Canopy is gevestigd in Canada, waar wiet halverwege volgend jaar ook voor recreatief gebruik wordt gelegaliseerd. In de Verenigde Staten is wietgebruik in de meeste staten verboden, al wil een meerderheid van de bevolking daar verandering in brengen.

Constellation Brands zegt geen plannen te hebben om wiet te verkopen in de VS of andere landen totdat dat volledig legaal is. Wel wordt gewerkt aan drankjes op basis van cannabis voor de Canadese markt.

Het bedrijf zegt de investering vooralsnog vooral te zien als een stap in een sector met veel groeipotentie. "Ons succes is gestoeld op het tijdig signaleren van consumententrends. Dit is daar een goed voorbeeld van", zegt Constellation Brands-topman Rob Sands.

De groei van de wietmarkt wordt door meer bedrijven in de drankindustrie in de gaten gehouden, zegt een analist van Beacon Securities. "We verwachten dat meer alcoholproducenten een entree in de sector overwegen en mogelijk versnellen. Dat geldt ook voor bedrijven in de tabakssector en in de farmacie."

Door de investering van Constellation Brands wordt Canopy nu op bijna 2 miljard dollar gewaardeerd. Daarmee is het de grootste beursgenoteerde producent van wiet. Constellation Brands kan als onderdeel van de deal zijn belang in Canopy op een later moment nog verdubbelen.