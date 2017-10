AkzoNobel praat over fusie met Amerikaanse lakfabrikant Axalta

Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. De geruchten dat de gesprekken gaande waren, deden al langer de ronde. Eerder meldde AkzoNobel niet te willen reageren op marktgeruchten.

AkzoNobel bevestigt dat de afsplitsing van Specialty Chemicals, inclusief de uitkering aan aandeelhouders van een groot deel van de netto-opbrengsten daarvan, op schema blijft liggen voor april 2018 en niet wordt beïnvloed door deze gesprekken.

Het Nederlandse verf- en chemieconcern weerde eerder dit jaar toenaderingen van het Amerikaanse verfconcern PPG af.

Overnamedoelwit

In die onrustige periode kwam de naam van Axalta ook al eens bovendrijven als mogelijk overnamedoelwit van Akzo zelf. AkzoNobel besloot uiteindelijk zijn speciaalchemietak te verkopen en zich verder op verf te concentreren.

De koers van Axalta schoot vorige week op de beurs in New York met bijna een vijfde omhoog nadat persbureau Reuters een bericht aan de geruchten wijdde.

Het iets meer dan honderdvijftig jaar oude bedrijf heeft ruim dertienduizend mensen in dienst en is actief in honderddertig landen. Topman en voorzitter is Charles Shaver. Het hoofdkantoor van Axalta staat in Philadelphia.

Duitse firma

De oorsprong van Axalta ligt bij de Duitse firma Herberts, dat werd opgericht in 1866. Door fusies en overnames werd dat later DuPont Performance Coatings (DPC), onderdeel van de Amerikaanse chemiereus DuPont.

De naam wijzigde in 2013 in Axalta toen DPC werd overgenomen door investeerder Carlyle. In november 2014 ging Axalta naar de beurs, in 2015 verkocht Carlyle zijn totale belang.

Topman Thierry Vanlancker van AkzoNobel is een goede bekende bij Axalta. Hij had de leiding bij dat bedrijf toen het nog onderdeel was van chemiereus DuPont en was nauw betrokken bij de afsplitsing ervan in 2013.

CNV

Vakbond CNV wil graag uitleg van AkzoNobel over de beweegredenen achter de fusiegesprekken met het Amerikaanse Axalta. ''Ik hoor graag wat hier slim aan is. Het is ook niet duidelijk wat de consequenties zijn voor de activiteiten in Nederland'', stelt CNV-bestuurder Arthur Bot.

Ondanks dat AkzoNobel zelf spreekt over fusiegesprekken, denkt Bot dat het meer om een overname gaat. ''Het gebeurt wel vaker dat iets als een fusie wordt voorgesteld, maar dat niet blijkt te zijn.''

Loonsverhoging

Dat het personeel momenteel stemt over een cao waar AkzoNobel alleen een loonsverhoging aanbiedt, helpt het bedrijf niet, denkt Bot. ''De cao is al niet echt je van het. Er wordt doorgereorganiseerd en de splitsing van de verf- en chemietak zit er aan te komen. Maar blijkbaar is er wel geld voor een overname. Dat valt niet per se goed bij het personeel.''

De CNV-bestuurder verwacht daarom dat Akzo snel met een toelichting komt om uit te leggen waarom de toenadering tot Axalta wordt gezocht.

Geruchten over de fusiegesprekken zorgden ervoor dat Axalta vrijdag op de beurs in New York ruim een zesde meer waard werd. De marktwaarde bedraagt nu omgerekend bijna 7 miljard euro.