Producentenvertrouwen in Nederland verandert nauwelijks

Het producentenvertrouw is de afgelopen periode nauwelijks veranderd. Dat viel maandag op te maken uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het producentenvertrouwen in Nederland ging van 8,5 in september naar 8,2 in oktober. De ondernemers in de industrie waren wat minder positief over de verwachte bedrijvigheid, aldus het statistiekbureau.

Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,7). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde op 9,4 en ruim een jaar later de laagste waarde met min 23,5. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Afzetprijzen

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in september bijna 5 procent hoger dan dezelfde maand een jaar eerder, zo maakte het CBS verder bekend. De prijsstijging is weer wat hoger dan een maand eerder. Toen waren de producten van de industrie 4 procent duurder.

De ontwikkeling van de afzetprijzen hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Producten van de aardolie-industrie waren in september 18,5 procent duurder dan een jaar terug. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs samen met de olieprijs, daar waren de prijzen ruim 9 procent hoger dan een jaar eerder.

De prijsstijging van producten van de basismetaalindustrie lag ook boven de gemiddelde stijging van bijna 5 procent. Verder waren ook de afzetprijzen van de metaalproducten-, de voedingsmiddelen-, de rubber- en kunststof-, en de auto-industrie hoger dan een jaar eerder.

De prijzen in de machine-industrie lagen daarentegen opnieuw lager dan een jaar eerder, aldus het CBS.