'AkzoNobel benadert Amerikaanse lakfabrikant Axalta voor fusie'

Dat hebben ingewijden aan persbureau Reuters laten weten. Axalta zou het voorstel nog evalueren en het is dus nog niet zeker of de twee bedrijven ook daadwerkelijk om de tafel gaan.

Een woordvoerster van AkzoNobel laat weten dat het bedrijf niet reageert op marktgeruchten. Axalta was niet bereikbaar voor een reactie.

De fabrikant maakt lakken voor onder meer auto's. Enkele jaren geleden waren er ook al geruchten over een overname van Axalta door AkzoNobel.

Het Nederlandse verf- en chemieconcern weerde eerder dit jaar toenaderingen van het Amerikaanse verfconcern PPG af. In die onrustige periode kwam de naam van Axalta ook al eens bovendrijven als mogelijk overnamedoelwit van Akzo zelf. AkzoNobel besloot uiteindelijk zijn speciaalchemietak te verkopen en zich verder op verf te concentreren.

Beurskoers

Beide bedrijven hebben nog niet gereageerd. De koers van Axalta schoot op de beurs in New York met bijna een vijfde omhoog na de berichtgeving. Het iets meer dan 150 jaar oude bedrijf heeft ruim 13.000 mensen in dienst en is actief in 130 landen. Topman en voorzitter is Charles Shaver. Het hoofdkantoor van Axalta staat in Philadelphia.

De oorsprong van Axalta ligt bij de Duitse firma Herberts, dat werd opgericht in 1866. Door fusies en overnames werd dat later DuPont Performance Coatings (DPC), onderdeel van de Amerikaanse chemiereus DuPont.

De naam wijzigde in 2013 in Axalta toen DPC werd overgenomen door investeerder Carlyle. In november 2014 ging Axalta naar de beurs, in 2015 verkocht Carlyle zijn totale belang.