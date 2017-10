Chef innovatie van Ahold Delhaize vertrekt naar Unilever

Faber heeft volgens topman Dick Boer een grote bijdrage geleverd aan het succes van Ahold Delhaize als winkelbedrijf dat online combineert met fysieke winkels. Haar opvolger moet die digitaliseringsslag voortzetten.

Slimme technologie waarmee de supermarktketens en webwinkels meer klanten aan zich kunnen binden is daarbij een van de speerpunten.

De verkoop via internet speelt een steeds grotere rol binnen Ahold Delhaize. Om de samenwerking op dat terrein binnen de groep te bevorderen, is besloten dat de baas van webwinkel Bol.com vanaf 1 januari rechtstreeks valt onder Wouter Kolk, operationeel directeur Nederland en België.

Peapod

In de Verenigde Staten rapporteert de baas van onlineshop Peapod voortaan direct aan operationeel directeur Kevin Holt van Ahold USA.

Winkelbedrijven staan onder druk om snel nog meer werk te maken van een combinatie van stenen winkels en onlineverkopen. Dat geldt met name in de VS, waar Amazon sterk in opkomst is. Dat webwinkelconcern nam onlangs voor bijna 14 miljard dollar de supermarktketen Whole Foods over, een stap die voor veel deining heeft gezorgd in de Amerikaanse detailhandel.