Brussel keurt samenwerking DSM en Evonik goed

Volgens de Europese Commissie is er geen sprake van concurrentieverstoring omdat de verwachte activiteiten en omzet in de zogenoemde Europese Economische Ruimte (de EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) beperkt zullen zijn.

DSM en Evonik kondigden in juni aan een fabriek te gaan bouwen in de Amerikaanse staat Nebraska voor de productie van omega 3-vetzuren. Daarmee is een investering gemoeid van 200 miljoen dollar.

De twee concerns betalen ieder de helft van dat bedrag over de komende twee jaar. De fabriek in de plaats Blair moet in 2019 in gebruik worden genomen.