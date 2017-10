Justitie vermoedt oplichting bij Sun Interest

De FIOD had voor die aanhouding al de woning van de man en een bedrijfspand doorzocht, allebei in Zaandam. Ook is beslag gelegd op een bankrekening waar zo'n 400.000 euro op staat. De rechtbank in Amsterdam heeft op 2 oktober de voorlopige hechtenis van de verdachte voor negentig dagen bevolen.

Aanleiding voor het onderzoek waren signalen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Sun Interest beloofde het geld dat met obligatieleningen werd opgehaald te investeren in grond voor zonneparken. Daarbij werd investeerders een aantrekkelijk rendement beloofd. Het vermoeden is evenwel dat de inleg aan andere zaken is besteed.

De orde van grootte van de vermeende fraudezaak is volgens een woordvoerster van het OM nog niet duidelijk. Justitie vraagt mensen die denken gedupeerd te zijn zich te melden. De 48-jarige man die nu vastzit, is vooralsnog de enige verdachte.