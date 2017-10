Marc Duijndam nieuwe CEO Sanoma Nederland en België

"Ik kijk ernaar uit om bij Sanoma te gaan werken", zegt Duijndam in een reactie."Na zo lang te hebben gewerkt bij online bedrijven, ben ik erg enthousiast om voor zo'n groot portfolio van diverse media-activiteiten verantwoordelijk te zijn. Het biedt alle kansen voor een verdere crossmedia-ontwikkeling."

Duijndam was eerder Country Director van Google Benelux, adviseur van het Europese management bij LinkedIn en vervulde commerciële functies bij verschillende mediabedrijven. De nieuwe topman van Sanoma is ook commissaris bij online bedrijven Vonq, Inshared, Relay42 en Holland Venture.

De stap van een huizenwebsite naar een mediabedrijf is volgens de nieuwe CEO niet heel groot. "Ik heb altijd veel met media gewerkt, ook bij Funda. Het is leuk om terug te gaan naar de media. De combinatie van print en online bij Sanoma is interessant."

Daarbij zegt Duijndam veel vertrouwen in het bedrijf en de sector te hebben. Zonder in detail te treden over de exacte plannen, zou de focus van Sanoma liggen op het behouden en uitbouwen van de huidige "sterke merken". "Online merken, zoals NU.nl en print, zoals Donald Duck, blijven beide belangrijke pilaren in de strategie."

Talent

Ook het aantrekken en behouden van mediatalent is een belangrijke opdracht die wordt meegegeven vanuit het hoofdkantoor in Helsinki. "Goede mensen zijn key voor groei", aldus de topman. "Maar ik richt mijn blik eerst intern, ik wil eerst praten met de mensen die er zijn en vooral ook luisteren."

Als oud-medewerker van Google en Linkedin ziet de nieuwe CEO uiteraard een belangrijke rol weggelegd voor nieuwe technieken en nieuwe business. "We kunnen nog veel meer met video, mobiel en de interactie tussen online en print. We moeten ons eigen plan trekken, maar ook proberen om de grote techbedrijven een stapje voor te blijven. Onder meer door de ervaringen van onze klanten centraal te stellen."

Kleine overnames

Duijndam rapporteert in zijn nieuwe rol aan Sanoma Group CEO Susan Duinhoven, die in een eerder interview met NU.nl zei dat het bedrijf zich ook zal concentreren op nieuwe en kleinere overnames. "Daar sta ik natuurlijk helemaal achter", zegt Duijndam. "Maar we willen ook gaan ondernemen binnen de onderneming, aan de slag met de goede ideeën die intern leven."

Duinhoven ziet in Duijndam een geschikte leider. "Marc’s sterke online en commerciële media-ervaring, maken hem de perfecte persoon om de strategie van Sanoma verder voort te zetten. Zijn focus op het ontwikkelen en coachen van teams zal ook onze organisatie een nieuwe impuls geven en kansen creëren voor iedereen."

SBS

In juli rondde Talpa de overname van het belang van Sanoma in SBS af, waardoor het bedrijf volledig eigenaar werd van SBS Broadcasting. Talpa maakte toen bekend dat De Mönnink ten minste tot het einde van 2017 zijn gecombineerde functie als CEO van SBS en Sanoma zou doorzetten.

Sanoma is bekend van tijdschriften zoals Libelle, LINDA. en Donald Duck en van nieuwssite NU.nl. Deze week maakte het bedrijf bekend in het derde kwartaal van dit jaar een hogere omzet en winst te hebben geboekt. De omzet steeg met 5,4 procent naar 405 miljoen euro.

Duinhoven zei eerder ook dat het bedrijf in een nieuwe fase terecht is gekomen. Door de verkoop van SBS is de verhouding van de schuld tot de brutowinst verder verbeterd. Bovendien werd de winstverwachting voor het hele jaar in korte tijd twee keer verhoogd.