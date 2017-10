Nieuwe Europese roamingregels drukken resultaten KPN

Door de nieuwe Europese roamingregels hoeven klanten bijna geen rekening meer te houden met extra kosten voor roaming in het buitenland. Deze kosten zijn nu voor de telecomprovider. Verder laten bedrijven traditionele telecomdiensten steeds vaker links liggen, ten gunste van nieuwe technologieën.

"Sinds 1 juni zit roaming in de EU zonder extra kosten in het abonnement van onze klanten", zegt scheidend topman Eelco Blok in een reactie. "Als gevolg hiervan is het gebruik van mobiele data in het buitenland in de zomervakantieperiode sterk gestegen. Dat zien we, zoals verwacht, terug in de financiële resultaten in het derde kwartaal."

Bij de consumententak van KPN was wel sprake van groei, geholpen door de aanwas van nieuwe klanten. Vooral de gebundelde diensten blijven een belangrijke drijfveer achter de groei bij het onderdeel.

De totale omzet van KPN kwam uit op ruim 1,6 miljard euro. Dat betekende een daling van 6,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. De operationele winst daalde in het afgelopen kwartaal met 13 procent tot 253 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) van KPN daalde met 9,3 procent tot 603 miljoen euro.

Nettowinst

De nettowinst van KPN kwam uit op 132 miljoen euro, tegenover 45 miljoen euro een jaar eerder. Vorig jaar werd het resultaat gedrukt door eenmalige kosten vanwege een bod op obligatieleningen.

Voor het hele jaar voorziet voorziet KPN een geschoond bedrijfsresultaat dat in lijn zal liggen met de resultaten van 2016. De impact van de nieuwe roamingregels schat KPN op 40 tot 50 miljoen euro. Verder zal KPN dit jaar krap 1,2 miljard euro aan investeringen hebben gedaan.

KPN is van plan om over 2017 een dividend van 0,11 euro per aandeel uit te keren. In augustus is daarvan 3,7 eurocent betaald als interim dividend. Na dit jaar moet wat KPN betreft het dividend verder omhoog.