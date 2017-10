Deutsche Bank schikt opnieuw in zaak Libor-affaire

De Duitse bank had financiële producten verkocht die waren gekoppeld aan het mede door de bank gemanipuleerde rentetarief Libor. Daardoor zijn in het verleden te hoge kosten in rekening gebracht.

Het gaat om een van de vele procedures rond de Libor-affaire. Deutsche Bank moest om de kwestie eerder onder meer al 2,5 miljard dollar aan boetes betalen.

Opvallend is dat het bedrag dat Deutsche Bank voor de nieuwe schikking neertelt ruim twee keer zo hoog is als het Britse Barclays vorig jaar moest betalen, in een qua omvang vergelijkbare zaak.

Ook de Rabobank was betrokken bij het gesjoemel met de Liborrente. Rabobank kreeg hiervoor in 2013 een boete van bijna 775 miljoen euro van Amerikaanse en Europese toezichthouders.