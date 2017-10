Mediaconcern Sanoma aast op kleine overnames

Dit zegt Sanoma-CEO Susan Duinhoven in een interview met NU.nl, na de presentatie van de derdekwartaalcijfers.

Duinhoven vertelt dat Sanoma in een nieuwe fase is gekomen. Door de verkoop van SBS is de verhouding van de schuld tot de brutowinst verder verbeterd. Sanoma meldde verder een gestegen omzet en operationele winst. Bovendien werd de winstverwachting voor het hele jaar in korte tijd twee keer verhoogd.

"Alles is weer op orde", concludeert Duinhoven over de financiën. Met deze basis komt er ook meer ruimte voor nieuwe overnames, legt ze uit. "Dat is waar onze volgende doelstelling ligt."

Duinhoven vertelt geen grote acquisities te willen doen, maar op een selectieve manier "kleine, additionele" overnames te maken die aansluiten op de bestaande activiteiten van Sanoma. Het concern is in Nederland bekend als uitgever van Libelle, Donald Duck en NU.nl. Verder is Sanoma in Finland actief als grote krantenuitgever en heeft het concern een Europese educatietak.

Scoupy

In de afgelopen jaren was Sanoma al actief op de overnamemarkt. Zo werd in de zomer van 2016 de Belgische uitgever De Boeck overgenomen. In Nederland werden rond dezelfde tijd Scoupy en Kortingisleuk.nl ingelijfd.

"Dat is een vooruitblik van wat we zouden willen doen. Als je kijkt in Nederland naar Scoupy en Kortingisleuk dan zijn dat geen grote ondernemingen, maar ze zijn wel heel complementair aan ons totale aanbod."

"Je ziet als het gaat om het uitbouwen van een vtwonen of een datapropositie als Scoupy dat het goed werkt. Dan vind ik het belangrijker om in die krachtige gebieden te kijken naar wat we er nog aan vast kunnen zetten. Zo profiteren de ondernemingen die je overneemt van de schaal en traffic die wij kunnen genereren en kunnen wij de specifieke expertise erbij halen."

Concrete namen van overnamekandidaten kan Duinhoven niet noemen. "Zodra je dat gaat zeggen, verandert de hele dynamiek."

Talpa

In september kwamen geruchten naar buiten dat Talpa geïnteresseerd zou zijn in de overname van NU.nl. Talpa-topman John de Mol was er snel bij om te verklaren dat het om "ongefundeerde geruchten en speculaties ging".

Over eventuele verkopen van Sanoma-merken zegt Duinhoven dat er niks op de rol staat, maar ze wil niet de deur dichtgooien. "Je hebt een groot merkenportfolio. Daar is altijd wisseling in mogelijk. Je kijkt altijd naar wat goed presteert en waar de mogelijkheden zijn. Dat is gewoon onderdeel van het mediaspel."

Over NU.nl specifiek benadrukt ze dat het een Sanoma-onderdeel is dat centraal staat in de strategie van de uitgever. "NU.nl is voor ons heel belangrijk. Mijn focus is heel sterk op hoe we NU.nl verder kunnen laten groeien."

Polen

Sanoma verhoogde afgelopen dinsdag voor de tweede keer in twee maanden de winstverwachting. Alle drie de onderdelen van het concern laten positieve cijfers zien, maar de laatste verhoging was vooral te danken aan prestaties bij het Poolse educatieonderdeel.

Het concern profiteerde van twee verschillende veranderingen van het curriculum in het Poolse onderwijs. Sanoma speelde daarop in door 46 nieuwe onderwijs methoden te ontwikkelen. Als gevolg daarvan steeg de verkoop en het marktaandeel.

"In Polen was de vorige schoolverandering nog gaande en hebben ze er een nieuwe bovenop gedaan. Dat heeft voor een explosie gezorgd in die markt", zegt de Sanoma-topvrouw. In het derde kwartaal steeg de omzet van de educatietak met 22 procent en nam de operationele winst (EBIT) toe met 23,8 procent.

Helsingin Sanomat

Duinhoven benadrukt ook dat de media-activiteiten sterk presteren. Zo steeg de operationele winst (EBIT) in Finland met 38,3 procent. Het Finse dagblad Helsingin Sanomat, de grootste krant in Scandinavië, liet een toename in het aantal abonnees zien gecombineerd met een stijgend marktaandeel van de digitale abonnees.

Volgens de Sanoma-CEO is dit onder andere te danken aan de "harde paywall". Abonnees moeten betalen voor de selectieve artikelen die hard nieuws bevatten. "We noemen dat een soort ‘diamond-article’ en je moet abonnee zijn om dat te lezen."

"Dat is wel een soort reminder dat je voor een klein bedragje per maand digitaal abonnee bent. Dat geeft een hele goede mogelijkheid voor het commerciële team om daar abonnementen uit te werven." Plannen om dit snel in Nederland uit te rollen zijn er niet.