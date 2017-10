Hudson's Bay verkoopt pand voor 850 miljoen dollar

Verhuurder van kantoorruimte WeWork betaalt 850 miljoen dollar (ruim 722 miljoen euro) voor het pand waar het zijn hoofdkantoor gaat vestigen. Lord & Taylor behoudt de winkelruimte op de onderste verdiepingen en wordt vier keer zo klein.

Met de verkoop komt Hudson's Bay tegemoet aan de activistische aandeelhouder Land & Buildings. Oprichter Jonathan Litt van dat investeringsfonds vindt dat Hudson's Bay te veel duur vastgoed bezit en daar te weinig mee doet.

Hij probeert het bedrijf al een tijdje te bewegen om panden van de hand te doen. De waarde van Hudson Bay's vastgoed wordt op 10 miljard dollar geschat.

WeWork gaat ook ruimte huren in de Hudson's Bay-winkels in Toronto en Vancouver en in het pand van Galeria Kaufhof in Frankfurt. Mogelijk komen er nog meer WeWork-kantoren in twintig andere winkels van Hudson's Bay Company.