Uitzendconcern Randstad ziet omzet in derde kwartaal groeien

De nettowinst viel wel lager uit, onder meer doordat het bedrijf flink investeert in het vorig jaar overgenomen Monster in de VS.

De nettowinst kwam uit op ruim 165 miljoen euro, tegen 177 miljoen euro een jaar eerder. In het derde kwartaal trok Randstad 21 miljoen euro uit voor de reorganisatie van Monster.

Volgens financieel directeur Robert Jan van de Kraats van Randstad zal de komende maanden nog eens 12 miljoen euro die kant op gaan. Al bij de overname vorig jaar wist Randstad dat er flink geïnvesteerd moest worden om de bedrijfsvoering bij Monster vlot te trekken.

Frankrijk en Italië

Verder vielen de positieve resultaten in Frankrijk op. In het land steeg de omzet met 14 procent. Van de Kraats merkt daarbij op dat de Franse economie wat later de wind in de zeilen kreeg.

In Italië bleef Randstad profiteren van een recente overname. De omzet in het Zuid-Europese land steeg met ruim een kwart, terwijl ook de winstgevendheid werd opgevoerd.

De totale omzet van Randstad kwam uit op krap 5,9 miljard euro. Een jaar eerder werd een omzet van ruim 5,3 miljard euro behaald.

Nederland

In Nederland zag Randstad de omzet met 1 procent aandikken. Als marktleider zit Randstad in een positie dat het ook opdrachten bewust kan laten lopen. Van de Kraats spreekt van 100 miljoen euro aan opdrachten die Randstad links liet liggen vanwege een gebrek aan marges.

Volgens Randstad is er momenteel een gezonde basis voor verdere groei.