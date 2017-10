Voormalig handelaar Britse bank HSBC schuldig aan koersmanipulatie

Volgens de aanklagers zorgde de handelaar er samen met collega's in dat de koers van het Britse pond in korte tijd opliep, vlak voordat de transactie plaatsvond. Door voor miljarden aan ponden te kopen voor de klant tegen de hogere koers verdiende hij in een klap miljoenen voor zijn bank.

De handelaar liep onder meer tegen de lamp door een aantal opgenomen telefoontjes. In een daarvan zei hij: ''Ik denk dat we ermee weg zijn gekomen." Wat voor straf hij krijgt wordt later bekendgemaakt door de rechtbank.

De uitspraak loopt vooruit op een aantal soortgelijke zaken waarin gerommeld werd met koersen van valuta, grondstoffen en effecten. In een van die zaken staan drie oud-handelaren van de banken JPMorgan, Barclays en Citigroup terecht. Zij zouden via een geheime chatgroep informatie uit hebben gewisseld over het beïnvloeden van wisselkoersen.

HSBC zelf stond niet terecht in deze zaak, maar was wel onderwerp van onderzoek in andere zaken waarvoor wordt gewerkt aan een schikking. Ook veel andere internationale banken kregen in de nasleep van de financiële crisis te maken met justitie voor het manipuleren van koersen en tarieven, waaronder het belangrijke Libor-rentetarief.