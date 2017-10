Henkel zoekt naar overnamekandidaten in VS

Topman Hans van Bylen vertelt dit in een interview met Welt am Sonntag. "Als er mogelijkheden zijn voor acquisities, dan zullen we kijken of ze qua strategie en prijs bij ons passen. In de VS zijn we bijvoorbeeld nog niet de marktleider in schoonheidsproducten."

Henkel ziet overnames als een belangrijk onderdeel van de strategie. Eerder dit jaar werd Darex Packaging Technologies overgenomen voor 1,05 miljard dollar (890 miljoen euro). Vorig jaar werd de Noord-Amerikaanse wasmiddelproducent Sun Products ingelijfd.

De topman zegt verder dat de winstmarges bij de Amerikaanse merken Purex, Dial en Sun verbeterd zijn. "Henkel zal een succesvol 2017 hebben in de Verenigde Staten." Volgens Van Bylen zal dat ook terug te zien zijn in de cijfers van de hele groep.