Minister Kamp wil compensatie voor nertsenfokker die stopt met bedrijf

Dat schrijft het Financieele Dagblad (FD) op basis van een brief die de demissionair minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De financiële compensatie kan worden gebruikt om de houderij te slopen, of om te bouwen voor andere activiteiten. Vanaf 2024 is het verboden een nertsenhouderij te hebben in Nederland.

Het is nog onduidelijk hoe hoog de subsidie zal zijn. Het streven is om de regeling vanaf begin volgend jaar in werking te laten treden.