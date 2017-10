Irak verhoogt export olie uit zuidelijke provincie Basra

Volgens het ministerie blijft de export van olie ook met deze verhoging binnen het quotum dat is afgesproken in de OPEC, het kartel van olieproducerende landen.

In de olierijke provincie Kirkuk in Noord-Irak is de situatie gespannen sinds het in september gehouden Koerdische referendum over onafhankelijkheid.

De Koerden beschouwen de stad Kirkuk als Koerdisch, hoewel deze officieel geen deel uitmaakt van de Koerdische autonome regio. Deze week nam het Iraakse regeringsleger grote delen van het betwiste gebied in.

Majnoon

De Iraakse regering gaat het Majnoon-olieveld zelf ontwikkelen tot een buitenlandse partner is gevonden. Als Chevron of Total geïnteresseerd is, krijgt die andere voorwaarden dan Shell had. Dat heeft de Iraakse minister van Olie Jabbar al-Luaibi zaterdag gezegd. Volgens vorige week gepubliceerde documenten van het ministerie zou Shell zich zou willen terugtrekken uit het olieveld.

De Iraakse minister van Olie ontving zaterdag zijn Saudische ambtgenoot in Bagdad. Beide ministers zeiden zich volledig aan exportbeperkingen te willen houden die zijn afgesproken binnen oliekartel OPEC.

Het olieveld Majnoon, waarin Shell een belang heeft van 45 procent, begon met de productie in 2014. Shell is 'operator' van het veld, waar circa 235.000 vaten per dag worden geproduceerd. Shell heeft de berichten over terugtrekking niet bevestigd.