Schade door fipronil geschat op 65 tot 75 miljoen euro

Het betreft de schade voor verschillende soorten bedrijven in de pluimveesector, zoals opfokbedrijven, legpluimveebedrijven, eipakstations en fabrikanten van eierproducten.

Ook wordt de directe schade voor supermarkten geschat op 7 à 8 miljoen euro. De bevindingen zijn gepubliceerd in een rapport van Wageningen Economic Reserach dat is opgesteld in opdracht van het ministerie.

In het rapport zijn voor het eerst de kosten voor de hele eiersector in kaart gebracht. Het rapport gaat uit van de situatie op eind september van dit jaar.

In augustus werd al een eerste indicatie gegeven van de economische gevolgen voor de getroffen pluimveebedrijven. Die schade werd toen geraamd op 33 miljoen euro.

Schade

"De gemiddelde schade voor individuele pluimveebedrijven varieert en is afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf", zegt Economische Zaken.

Of alle gedupeerde pluimveebedrijven de schade van de met fipronil besmette eieren te boven komen, is maar de vraag. Sommige ondernemers kunnen door het terugroepen van de besmette eieren in financiële problemen komen.

Bij tientallen pluimveehouders werden zeker 2,5 miljoen kippen geruimd. Het ministerie zoekt samen met vertegenwoordigers van de pluimveesector naar manieren om boeren te hulp te schieten.

Nederland exporteerde in 2016 eieren met een totale waarde van 347 miljoen euro naar andere EU-lidstaten. Daarmee was ons land de grootste exporteur binnen de Europese Unie.