'Vertraging en hogere prijzen bij pakketbezorging door tekort bezorgers'

Volgens voorzitter Maurice Jacobs van de branchevereniging moeten de lonen van bezorgers omhoog en moet de werkdruk worden verminderd om alles op tijd op het juiste adres te krijgen. Hij zegt dat consumenten er rekening mee moeten houden dat de bezorgkosten dan wel eens omhoog kunnen gaan.

De postbranche werkt nu ongezond, zegt Jacobs tegen radiozender BNR. ''Normaal gesproken gaat de prijs omhoog als iets schaars wordt, maar in de pakketenmarkt denken aanbieders als er veel vraag is naar snelle bezorging juist: dan kan het goedkoper. In Engeland gaat het andersom, de prijzen gaan omhoog met kerst.''

Bezorgdiensten als DHL en Sandd en uitzendorganisatie Randstad zitten met duizenden vacatures voor chauffeurs en pakketbezorgers. BNR komt na een inventarisatie tot 7.500 banen.

Wijnand Jongen van Thuiswinkelen.org pleit voor flexibele tarieven: wie bereid is wat langer op zijn pakketje te wachten, betaalt minder. ''Dat is ook goed voor het milieu, omdat je dan niet in één rit met een busje één pakketje hoeft te leveren.''