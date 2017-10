Wisseling van de wacht bij FloraHolland

Vos kiest er naar eigen zeggen zelf voor na vier jaar te vertrekken bij de internationale marktplaats voor bloemen en planten. ''We zijn op de goede weg. Maar tegelijkertijd zijn we er nog niet'', zo licht hij zijn besluit toe.

Volgens Vos zit het bloemenveilingbedrijf middenin een fase van operationalisering. ''Dat vraagt om een ander soort leiderschap.''

In de bloemen- en plantenwereld wordt de laatste jaren steeds minder via de traditionele veilingklok gehandeld. De sector digitaliseert in een hoog tempo. FloraHolland denkt met Van Schilfgaarde de man met de juiste kwaliteiten in huis te hebben om de strategie van het bedrijf tot een succes te maken.

De onderneming doet later pas een mededeling over de aanstelling van een nieuwe financieel directeur. Van Schilfgaarde had verschillende managementfuncties bij KPN en was er onder meer financieel topman ad interim.

Onaangenaam verrast

De FNV is onaangenaam verrast door het vertrek van Vos. De vakbond stelt vast dat hij al de vierde bestuurder in korte tijd is die vertrekt bij de bloemenveiling en dat de onrust doorwerkt op de werkvloer.

De timing is vooral ongelukkig, vindt de bond, omdat er onderhandelingen lopen over een nieuwe cao. Met opvolger Van Schilfgaarde is de bond op zich wel tevreden.