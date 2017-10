Directie Tata Steel Nederland vreest voor banenverlies bij fusie

Tata Steel werkt aan een fusie met branchegenoot ThyssenKrupp en uit een uitwerking van de plannen zou een zorgwekkend beeld naar voren komen voor de Nederlandse tak van het staalbedrijf.

De fusie kost mogelijk veel meer banen dan de vierduizend die eerder zijn gemeld. Volgens de ondernemingsraad (or) worden grote delen van ondersteunende diensten mogelijk verplaatst naar lagelonenlanden of geschrapt. ''Alleen al in IJmuiden heb je honderden van zulke banen."

Bij de bekendmaking van de fusie werd gesproken over het schrappen van vierduizend banen verspreid over alle onderdelen van de toekomstige joint venture. De helft daarvan zou ten koste gaat van Tata Steel Europe, waarvan IJmuiden een van de grootste onderdelen is.

Zelfstandige koers

De ondernemingsraad drong eerder al aan op garanties voor de toekomst van Tata Steel Nederland die de werkgelegenheid, zelfstandige koers en investeringsmogelijkheden van IJmuiden zouden moeten waarborgen. Daar is geen gehoor aan gegeven. De directie noemt dat in een verklaring ''onacceptabel".

Vorige maand zei topman Hans Fischer van de Europese tak van Tata nog dat de fusie mogelijk zonder gedwongen ontslagen kan. Hij noemde de banenreductie een misverstand dat uit de wereld geholpen moest worden.

De directie en de raad van commissarissen zouden de facto buitenspel worden gezet door de fusie en niets meer te zeggen hebben over investeringen. Ook maakt de directie bezwaar tegen het voornemen om bij de fusie schulden van de Europese tak onder te brengen bij de Nederlandse tak.

Aandringen

Tata Steel Nederland is niet betrokken bij de fusieonderhandelingen. De directie kreeg pas na herhaaldelijk aandringen een samenvatting van de plannen van de concernleiding, maar zegt zich hard te blijven maken voor behoud van het bedrijf.

De fusieplannen werd vorige maand met blijdschap ontvangen door onder meer premier Mark Rutte en minister Henk Kamp (Economische Zaken). Zij hebben vertrouwen in een goede voortzetting van de activiteiten in IJmuiden, het geplande nieuwe Europese hoofdkantoor in Nederland en voortzetting van de investeringsmogelijkheden.