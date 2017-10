'Nederland blijft populair als belastingparadijs'

Dat valt volgens de Volkskrant op te maken uit onderzoek van onder meer het instituut voor fiscaal beleid ITEP en de burgerorganisatie voor fiscale rechtvaardigheid CTJ. Pas na Nederland volgen landen als Singapore, Zwitserland, Hongkong en Luxemburg op de lijst.

Investeringsbank Morgan Stanley is het Amerikaanse bedrijf dat de meeste vestigingen in Nederland heeft: 113. Ook Thermo Fisher Scientific, Fluor, Pfizer en AES staan hier op veel adressen geregistreerd.

Het onderzoek zet de belastingopgaaf en het aantal vestigingen van de bedrijven per land af tegen de investeringen die ze er doen en het aantal niet-Amerikaanse werknemers dat ze in dienst hebben. Als die verhouding scheef is, is dat een aanwijzing dat ze vooral voor de belastingen in dat land zitten.

Zo tellen landen als Duitsland, Australië en het Verenigd Koninkrijk ook veel vestigingen van Amerikaanse bedrijven, maar daar zijn ook veel lokale werknemers in dienst.

Rutte

Het kabinet Rutte-III maakte in het regeerakkoord het voornemen bekend om belastingontwijking via Nederland aan te pakken. De nieuwe regering wil zich richten op bedrijven die echt een toegevoegde waarde voor de economie vormen en niet alleen een brievenbus hier hebben.