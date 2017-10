Extra tijd voor Belgische verzekering in zaak Fortis-schikking

De Belgische verzekeraar Ageas en de betrokken belangenorganisaties hebben van het hof extra tijd gekregen om hun afspraken aan te passen. De zaak is nu aangehouden tot 12 december.

Ageas, de opvolger van Fortis, schikte vorig jaar voor 1,2 miljard euro wegens misleiding van aandeelhouders in aanloop naar het omvallen van het concern in 2008. Die afspraken werden onder meer gemaakt met de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

In juni dit jaar oordeelde het hof dat de deal in de huidige vorm niet verbindend verklaard kan worden. De partijen moesten daardoor opnieuw met elkaar om de tafel. De zaak was toen aangehouden tot 17 oktober, maar de betrokkenen wilden graag nog wat uitstel.

Het hof had in juni onder meer nog problemen met een onderscheid in de deal tussen beleggers die zich wel bij de belangenclubs hadden aangesloten en gedupeerden die dat niet hadden gedaan. Ook vond het hof het vreemd dat de claimorganisaties zelf ook een vergoeding zouden krijgen.