Eelco Blok volgend jaar weg als topman KPN

Blok is sinds 2011 de hoogste baas bij KPN. Hij maakt zijn tweede termijn als bestuursvoorzitter nog af en draagt bij de aandeelhoudersvergadering op 18 april 2018 het stokje over.

De scheidend topman zegt in een verklaring aan de pers dat hij het tijd vindt voor verandering. ''Ik ben er trots op dat KPN een modern bedrijf is geworden, gericht op waardecreatie voor alle belanghebbenden, met de klant als centraal uitgangspunt voor alles.''

Volgens Blok is KPN in een uitdagende tijd voor de sector, het bedrijf sterker, flexibeler en duurzamer geworden."

Ibarra

De nieuwe bestuursvoorzitter Ibarra heeft de Colombiaanse en Italiaanse nationaliteit. Hij werkte hiervoor bij het Italiaanse telecombedrijf Wind.

In die functie heeft heeft hij volgens KPN ''succesvol leiding gegeven aan de fusie van Wind en H3G. We zijn enthousiast over zijn aanstelling en zijn ervan overtuigd dat hij met zijn waardevolle ervaring en aantoonbare leiderschapskwaliteiten in staat is om KPN naar de volgende fase te leiden.”

Bij KPN gaat Ibarra een basissalaris van 935.000 euro per jaar verdienen. Ook kan hij aanspraak maken op variabele beloningsregelingen.

Voorafgaand aan zijn benoeming wordt hij vanaf 15 januari als adviseur aangesteld ''om een soepele overgang te bewerkstelligen''. Daarvoor krijgt hij nog eens een compensatie van 200.000 euro in contanten en 200.000 euro in aandelen.

Innovatie

Het telecombedrijf zegt dat Blok veel krediet verdient voor zijn ''aanhoudende focus op de uitvoering van de strategie en enorme persoonlijke gedrevenheid. Zijn leiderschap en inzet voor het succes en de ontwikkeling van KPN zijn indrukwekkend. Hij is cruciaal geweest voor innovatie bij KPN en de vernieuwing van de bedrijfscultuur.''