'Siemens schrapt banen bij energie- en gastak'

De reorganisatie gaat gepaard met een verdere reductie van de werkgelegenheid met duizenden banen wereldwijd, zo meldt Manager Magazin op basis van ingewijden.

De afgelopen jaren werd al geregeld gesnoeid in het banenbestand bij de onderneming. Zo kondigde Siemens in mei nog een reorganisatie aan bij zijn digitale tak. Daarbij werden 1.700 banen in Duitsland geschrapt en werden duizend arbeidsplaatsen overgeheveld naar externe dienstverleners.

De nieuwe reorganisatie zou nodig zijn om iets te doen aan de krimp van de energieactiviteiten. Siemens zou de sluiting of verkoop overwegen van 11 van zijn 23 energie- en gaslocaties ter wereld. Vooral de activiteiten in Oost-Duitsland zouden daarbij in het vizier zijn.

Siemens had de plannen begin volgende maand wereldkundig willen maken. Bij de divisie werken ongeveer 30.000 mensen, van wie 12.000 in Duitsland.