Japanse aandelenbeurs boekt langste winstreeks sinds 1988

Elders in het Verre Oosten deden de belangrijkste beurzen overwegend een stapje terug. Beleggers verwerkten een reeks van macro-economische cijfers uit China en Japan.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,4 procent in de plus op 21.448,52 punten. De Japanse exportbedrijven profiteerden van een goedkopere Japanse yen. Ook de financiële bedrijven waren in trek. Tevens bleek dat de uitvoer van het land in september voor de derde maand op rij met dubbele cijfers is gegroeid.

De beurs in Shanghai daalde 0,3 procent, nadat was gebleken dat de Chinese economie in het derde kwartaal conform verwachting met 6,8 procent is gegroeid. De Chinese winkelverkopen en de industriële productie vielen wel hoger uit dan voorzien.

De All Ordinaries in Sydney sloot 0,1 procent hoger en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent in de min. In Zuid-Korea, waar de centrale bank de rente onveranderd liet, zakte de Kospi 0,2 procent.