Bottelaar Refresco en PAI officieel gestart met overnamegesprekken

PAI legde onlangs een voorstel van 1,6 miljard euro op tafel. Daarna is er contact geweest tussen de investeerder en Refresco. Dat is aanleiding om nu echt in onderhandeling te gaan.

Nadere mededelingen volgen "als en wanneer dat nodig is'', zegt Refresco.

PAI Partners is een investeringsmaatschappij die onder meer ook eigenaar is van Roompot Vakanties. In april 2017 sloeg Refresco nog een overnamevoorstel van 1,4 miljard euro van PAI af.

Refresco Group is de grootste producent van frisdranken en vruchtensappen in Europa. Het bedrijf is in Nederland vooral bekend van de Wicky-limonade. Bij het concern zijn meer dan 5.500 mensen in dienst, van wie 650 in de Benelux.

Refresco produceerde in 2016 zo'n 6,5 miljard liter sap en frisdrank. De omzet kwam in datzelfde jaar uit op zo'n 2,1 miljard euro en de nettowinst op 82 miljoen euro.

Overname Cott

Refresco heeft zelf de laatste tijd ook niet stilgezeten op het gebied van overnames. Afgelopen zomer werd de aankoop aangekondigd van de bottelactiviteiten van de Amerikaanse branchegenoot Cott. Daar betaalt Refresco zo'n 1,1 miljard euro voor.

Het bedrijf zei begin deze maand al dat het nieuwe bod van PAI inclusief die aanwinst is. De transactie met Cott wordt waarschijnlijk in het vierde kwartaal afgerond.