AkzoNobel voorzichtiger over winstverwachting

Het speciaalchemie- en verfbedrijf denkt nu dat het resultaat voor rente en belasting (ebit) in 2017 in lijn zal liggen met vorig jaar. Eerder werd nog gerekend op een verbetering van het resultaat.

In september stelde AkzoNobel ook al zijn winstprognose voor het gehele jaar neerwaarts bij. Oorspronkelijk had het bedrijf een doelstelling uitgesproken voor een stijging van het resultaat met 100 miljoen euro. In 2016 werd door AkzoNobel een ebit in de boeken gezet van 1,5 miljard euro.

Het concern heeft langer dan verwacht last van ongunstige wisselkoerseffecten, duurdere grondstoffen, een zwakkere vraag naar coatings voor met name de scheepvaart en de nadelige gevolgen van orkaan Harvey die het zuiden van de Verenigde Staten teisterde. De impact van Harvey en andere gebeurtenissen bedroeg afgelopen kwartaal 25 miljoen euro.

AkzoNobel boekte in het derde kwartaal een resultaat voor rente en belasting van 383 miljoen euro, een daling van 13 procent in vergelijking met een jaar eerder. De omzet steeg licht tot 3,62 miljard euro. De nettowinst daalde met bijna een kwart tot 216 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van dit jaar werd een omzet behaald van ruim 11 miljard euro, met een ebit van iets meer dan 1,2 miljard euro. De nettowinst staat op 757 miljoen euro.

Belangstelling

Topman Thierry Vanlancker herhaalde dat er aanzienlijke belangstelling is voor de speciaalchemietak van het bedrijf en dat in de komende weken het afsplitsingsproces begonnen moet worden. De afsplitsing van het onderdeel blijft volgens Vanlancker op koers liggen voor afronding in april volgend jaar. Volgens de topman zijn er strategische kopers en investeringsmaatschappijen geïnteresseerd in de divisie.

Vanlancker sprak in een toelichting van een ''frustrerend kwartaal'' voor het bedrijf. Hij gaf overigens wel aan dat AkzoNobel niet nog een keer met een winstwaarschuwing voor 2017 zal komen. Ook blijft het bedrijf ''absoluut'' vasthouden aan de doelstellingen voor 2020, aldus de Belgische bestuursvoorzitter.

AkzoNobel maakte verder bekend dat bij verf en coatings een programma is gestart om in 2018 nog eens jaarlijks 110 miljoen euro aan kosten te besparen. Concrete besparingsdetails werden niet verstrekt.