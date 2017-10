Vliegtuigmaker Airbus ziet vloten in Midden-Oosten verdubbelen

Van de huidige 1.250 vliegtuigen groeien de maatschappijen naar verwachting naar 3.320 toestellen in 2036.

Om aan dat aantal vliegtuigen te komen zijn 2.590 nieuwe kisten nodig. Daarvan zijn er 2.070 ter uitbreiding en nog eens 520 ter vervanging van verouderde vliegtuigen.

De waarde van de vraag naar vliegtuigen in het Midden-Oosten is zo'n 600 miljard dollar. Omgerekend is dat zo'n 508 miljard euro.

Volgens Airbus groeit de passagiersmarkt voor vluchten naar, vanuit en in het Midden-Oosten de komende twintig jaar gemiddeld met bijna 6 procent per jaar. Wereldwijd voorziet de Europese vliegtuigbouwer 4,4 procent groei. De hoogste groei is er in Latijns-Amerika waar de markt met gemiddeld 8,5 procent per jaar toeneemt.