Dutch Bakery richt zich met nieuwe investeerder op buitenland

Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

"Wij volgden Dutch Bakery al geruime tijd en zien veel kansen, onder meer met een verbreding van het productassortiment en een verdere internationalisering", zegt de Nederlandse investeringsmaatschappij. Dutch Bakery verwacht een stevige impuls van de kennis en het brede netwerk van Egeria.

Sinds 2014 had de investeringsmaatschappij Standard een meerderheidsbelang in Dutch Bakery. In die periode deed het bedrijf meerdere overnames en werd een snelle groei gerealiseerd.

Dutch Bakery is marktleider in afbakbrood en broodsnacks, zoals worsten- en saucijzenbroodjes. Het bedrijf heeft zes vestigingen, hoofdzakelijk in Brabant, en maakt een jaaromzet van 100 miljoen euro. Er werken ongeveer vierhonderd mensen.

In de directie van het familiebedrijf worden geen wijzigingen doorgevoerd.