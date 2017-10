Economisch beeld Nederland verder verbeterd in oktober

Dat blijkt maandag uit de zogenoemde conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), een hulpmiddel voor het bepalen van de huidige situatie en het verloop van de Nederlandse conjunctuur.

Alle indicatoren, zoals investeringen, consumentenvertrouwen en vacatures, presteren beter dan hun langjarige trend.

De conjunctuurklok voegt bijna alle belangrijke informatie samen die het CBS de afgelopen maand of het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Zo vielen de investeringen in augustus ruim 7 procent hoger uit dan een jaar eerder en besteedden consumenten in juli 2,8 procent meer dan in juli 2016.

Ook bleek in september dat het aantal failliet verklaarde bedrijven in september met vier is toegenomen, in augustus bereikte het aantal faillissementen nog het laagste peil van deze eeuw.

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het tweede kwartaal met 53.000 toe ten opzichte van het tweede kwartaal.

De conjunctuurklok geeft een macro-economisch beeld en "gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s", aldus het CBS.