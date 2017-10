UWV rekent op flinke banengroei met regionale verschillen

Dat blijkt uit een berekening van uitkeringsinstantie UWV. Eerder ging de organisatie nog uit van een lagere toename: ruim 225.000 banen verspreid over dit en volgend jaar.

De groei geldt voor het hele land, maar er zijn wel grote regionale verschillen. De hoogste banengroei wordt verwacht in de regio Amsterdam; met bijna 33.000 banen in 2017 en ruim 27.000 volgend jaar. Ook in Helmond De Peel, Flevoland, Zuidoost-Brabant en Midden-Brabant is de groei van het aantal banen bovengemiddeld.

De Achterhoek gaat er het minst op vooruit, maar ook daar komen er nog 1.600 en 1.200 banen bij. In Zeeland, Friesland en de kop van Noord-Holland blijft de toename ook achter bij het gemiddelde van Nederland.

Door de aanhoudende groei van de economie ontstaan er meer vacatures waarvoor gekwalificeerd personeel lastig te vinden is. De meeste knelpunten doen zich voor bij beroepen in de techniek, bouw en ICT. Ook de vraag naar verpleegkundigen is groter dan het aanbod.

Het UWV tekent daar wel bij aan dat er nog altijd groepen zijn die moeilijk aan de bak komen, zoals laagopgeleiden, 55-plussers en mensen die vanwege een arbeidsbeperking langs de kant staan. Ook zijn er veel werkzoekenden met een specifiek beroep waar weinig vraag naar is, zoals administratief medewerker.