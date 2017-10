Topman AkzoNobel staat nog altijd achter afwijzen PPG

Vanlancker zegt in De Tijd dat de sfeer tussen beide partijen vanaf het begin zeer vijandig was: "Dat is geen goed teken als je twee even grote bedrijven wil samenbrengen. Bovendien zijn we concurrenten. Dan moet je met de mededingingswetgeving kijken welke afdelingen eruit moeten. Europese bedrijven zijn op dat gebied realistischer dan Amerikanen."

Een ander bezwaar was dat de operatie zeer complex was en achttien maanden in beslag zou nemen. "En in die periode bleven onze producten naast elkaar in de rekken staan. Dan riskeer je dat klanten een ander merk erbij halen omdat ze denken dat wij toch één pot nat worden. En dan was er nog het risico dat de deal niet doorging."

PPG mag vanaf december een nieuw bod uitbrengen, maar daar ligt Vanlancker niet wakker van. "Als er een bod komt, zullen we het bekijken en zien wat de reactie is. Maar ik verwacht dat eigenlijk niet zo direct."

Grootaandeelhouder Elliott verzette zich hevig tegen het afwijzen van PPG. Volgens de Belgische Akzo-topman zijn de verhoudingen tussen het bedrijf en Elliott weer aan het opknappen: "Nu die rechtszaken voorbij zijn, is het iets makkelijker om te praten met een luidere en actievere aandeelhouder zoals Elliott. De discussie was vooral ontstaan omdat we aanvankelijk te weinig uitleg hebben gegeven."

Nederlanders en Vlamingen

Vanlancker gaat in het interview ook in op de cultuurverschillen die hij als Belg ervaart in een Nederlands bedrijf. "Nederlanders gaan sterk het debat aan. Ze hebben weinig schuchterheid om een idee de grond in te boren. Dat is goed, maar soms moet je ook zeggen: we hebben alles afgebroken, we hebben een nieuw idee en dat doen we."

"Nederlanders praten en debatteren lang, terwijl Vlamingen rapper denken: Allez, ’t is nu genoeg, we gaan ervoor. Die combinatie werkt."