Gemeenteraad Rotterdam stemt in met verkoop Eneco-aandelen

Rotterdam is met een belang van bijna 32 procent in Eneco de grootste aandeelhouder van het energiebedrijf. Met de verkoop van de aandelen zou een bedrag gemoeid zijn van ongeveer negenhonderd miljoen euro.

De coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, CDA en D66 waren voorstander van verkoop en kregen steun van oppositiepartijen VVD en ChristenUnieSGP. De andere oppositiepartijen, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en Nida Rotterdam, stemden tegen.

Uiteindelijk waren er 24 voorstanders en 16 tegenstanders van verkoop. Ook waren er enkele afwezigen en onthoudingen van stemming.

Duurzaam

Sommige tegenstanders van verkoop vrezen dat het bedrijf na verkoop een minder duurzame koers gaat voeren. Ook zijn er zorgen over de werkgelegenheid bij het bedrijf als gemeenten zich als aandeelhouder terugtrekken.

Voorstanders zien juist een mooie kans om de opbrengst van verkoop aan te wenden voor noodzakelijke investeringen in de stad. Met de verkoop van de aandelen zou een bedrag gemoeid zijn van ongeveer negenhonderd miljoen euro.

Gemeenten

Eneco is in handen van in totaal 53 Nederlandse gemeenten. Die kijken naar hun aandeelhouderschap vanwege de splitsing van Eneco in een netwerk- en een leverbedrijf. De gemeenten moeten voor 31 oktober een besluit nemen over het al dan niet verkopen.

Een week geleden besloot de Haagse gemeenteraad af te zien van verkoop van de aandelen in Eneco. Den Haag is met ruim 16 procent de op een na grootste aandeelhouder.

Ondernemingsraad

Eind vorige maand stelde de ondernemingsraad van Eneco dat gemeenten die hun aandelen in het bedrijf willen verkopen, niet alleen zouden moeten letten op de prijs.

Voorzitter Willem Hofman wil dan ook dat gemeenten eisen stellen aan een eventuele koper. Zo zouden er garanties voor de werkgelegenheid moeten komen en zou de koper de duurzame doelstellingen van Eneco moeten onderschrijven.