Oliebedrijf Shell sluit vestiging in Rijswijk

De operatie neemt verwachting een paar jaar in beslag en de werknemers verhuizen mee, zo bevestigde Shell na berichtgeving door Omroep West.

Met het besluit komt een einde aan Shells geschiedenis in Rijswijk die teruggaat tot de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het bedrijf wil zich in de Randstad nu gaan concentreren op de vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

In totaal telt Shell zo'n 10.000 werknemers in Nederland. Daarvan heeft ongeveer een kwart Rijswijk als standplaats. Het is de bedoeling dat de eerste werknemers in de tweede helft van volgend jaar overgaan.

De verhuizing staat los van de eerder aangekondigde reorganisatie bij het bedrijf. Daarbij staan in Nederland zo'n vierhonderd banen op de tocht. Die ingreep heeft waarschijnlijk wel voor een deel betrekking op mensen die nu in Rijswijk werken..