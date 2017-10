Shell koopt Nederlandse aanbieder laadpalen NewMotion

De overnameprijs is niet bekendgemaakt.

NewMotion beschikt over ruim 30.000 oplaadpunten bij mensen thuis en bij bedrijven in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Het bedrijf heeft daarnaast meer dan 100.000 laadpassen uitgegeven. Daarmee kunnen gebruikers terecht bij circa 50.000 oplaadpunten in 25 Europese landen. Onder de vleugels van Shell kan het bedrijf het potentiële klantenbestand stevig uitbreiden.

Shell wil zijn klanten graag bedienen met een breder aanbod aan autobrandstoffen, aldus Matthew Tipper die bij het olie- en gasconcern verantwoordelijk is voor nieuwe brandstoffen.

Vernieuwers

''Daar hebben we vernieuwers als NewMotion bij nodig'', zei hij in een toelichting op de overname. Het is de bedoeling dat NewMotion na de overname doorgaat op de ingeslagen weg. Het bedrijf blijft opereren onder de eigen merknaam.

Shell kondigde eerder dit jaar aan dat het snellaadpalen gaat plaatsen op sommige reguliere tankstations in onder meer Nederland. Die plannen gaan gewoon door, zei Tipper.

Hij benadrukte dat die snellaadpunten een ander product zijn dan de opladers van New Motion, waarbij het langer duurt voordat de accu weer vol is. Wel wordt bekeken waar onderlinge samenwerking mogelijk is.