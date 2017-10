Blokker verkoopt Intertoys aan Britse investeerder

Dit meldt het concern donderdag. Eerder maakte Blokker Holding, het moederbedrijf van winkelketen Blokker, al bekend verschillende andere ketens van het concern te willen verkopen. Financiële details werden niet gegeven.

Alteri specialiseert zich in het overnemen en transformeren van winkelketens. Volgens Jeroen Visser, financieel directeur bij Blokker Holding, kan Alteri verder bouwen aan het merk, de webwinkel en de winkels van Intertoys.

"Ik ben ervan overtuigd dat Intertoys haar positie als toonaangevende gespecialiseerde Nederlandse speelgoedketen verder zal uitbreiden en versterken", aldus Visser in een persbericht.

Alteri-directeur Gavin George verklaart Intertoys te willen veranderen in een "omnichannel retailbedrijf". "Hoewel de speelgoedmarkt een aantal moeilijke jaren achter de rug heeft, is het ons uiteindelijke streven van Intertoys een volledig op de klant gericht bedrijf te maken, waar klanten hun weg kunnen vinden in relevante, aantrekkelijke en nabij gelegen winkels die naadloos aansluiten bij de online dienstverlening en de webshops."

Goedkeuring

De overname is onder voorbehoud van goedkeuring door mededingingsautoriteiten. Ook de centrale ondernemingsraad van Blokker Holding moet nog een advies uitbrengen over de verkoop. Blokker Holding en Alteri verwachten de transactie voor eind november 2017 af te ronden.

Intertoys is de grootste speelgoedketen van Nederland met 265 vestigingen. In Duitsland heeft het concern 29 winkels en in België zijn er 11 vestigingen. Het concern werd in 1976 opgericht door inkooporganisatie Hobo Faam.

Zelfstandige speelgoedwinkeliers kochten bij de organisatie hun speelgoed in. In 1984 kreeg Intertoys de eerste eigen winkel in Roosendaal.

Reorganisatie

In mei maakte Blokker Holding bekend het bedrijf fors te reorganiseren. De winkelketens Blokker en Marskramer gaan tweehonderd winkels sluiten en er worden 1.900 banen geschrapt. Naast Intertoys werden Maxi Toys, Xenos, Big Bazar en Leen Bakker in de etalage gezet.

Eerder werd al gemeld dat Leen Bakker in handen komt van investeringsmaatschappij Gilde Equity Management, de eigenaar van Kwamtum. Verder zou er brede belastingstelling zijn voor Big Bazar.