Loonsverhoging van 2,25 procent voor personeel AkzoNobel

In de cao met een looptijd van een jaar is een loonsverhoging van in totaal 2,25 procent afgesproken. De cao gaat met terugwerkende kracht op 1 juli in en geldt voor alle circa vijfduizend werknemers van Akzo in Nederland.

Als het personeel het bereikte akkoord goedkeurt, krijgen medewerkers er per 1 juli van dit jaar 1,75 procent bij. Op 1 januari komt daar nog eens een half procent bij.

FNV-bestuurder Erik de Vries is tevreden dat er een overeenkomst is gesloten. ''Medewerkers maakten zich zorgen over de toekomst van het bedrijf. Zeker na de vijandige overnamepoging door het Amerikaanse PPG eerder dit jaar en de aangekondigde splitsing van het chemieconcern, geeft dit akkoord de medewerkers ook rust.''

De bonden en AkzoNobel hebben in deze nieuwe cao alleen loonafspraken gemaakt. Andere thema's zoals duurzame inzetbaarheid en pensioenen zijn doorgeschoven naar de volgende cao-verlenging van midden volgend jaar.