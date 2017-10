Ook Taiwan beboet Amerikaanse chipmaker Qualcomm om licenties

De Taiwanese autoriteiten stellen dat Qualcomm, dat eigenaar is van veel patenten die noodzakelijk zijn voor het maken van een mobiele telefoon, een monopoliepositie heeft. Door te weigeren producten te leveren en licenties te geven aan bedrijven die niet aan de eisen van het Amerikaanse bedrijf voldeden, maakten zij daar misbruik van.

Voor zogeheten standaard essentiële patenten zijn bedrijven verplicht aan iedereen onder dezelfde eerlijke licentieprijs producten te verstrekken.

Qualcomm ligt ook in andere landen onder vuur van de mededingingsautoriteiten. Zuid-Korea legde eind vorig jaar ook al een boete op en China, Japan en de Europese Unie kijken ook naar de handelspraktijken van Qualcomm.

In de Verenigde Staten is Qualcomm verwikkeld in een juridische strijd met Apple over licenties. Apple wil via de rechter een lagere prijs voor de licenties afdwingen en het te veel betaalde geld terugkrijgen. Branchegenoot BlackBerry kreeg eerder via de Canadese rechter ruim 800 miljoen dollar toegewezen.

Qualcomm is bezig met de overname van het Nederlandse chipbedrijf NXP voor 47 miljard dollar. De Europese Commissie moet echter nog goedkeuring geven aan die overname en heeft daarvoor extra tijd genomen. Deze maand moet daar uitsluitsel over komen.