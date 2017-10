Nederland grootste importeur van insecten in EU

In de eerste helft van 2017 werd voor 8,2 miljoen euro aan levende insecten ingevoerd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Deze invoerwaarde is vijf keer hoger dan in 2012.

Samen met België en Frankrijk is Nederland goed voor bijna 60 procent van de totale insectenimport binnen de EU. De beestjes worden vooral uit Israël gehaald.

Insecten, zoals bijen en sluipwespen, worden onder meer ingezet voor de bestuiving en bescherming van gewassen. Meelwormen en sprinkhanen worden verwerkt in voedingsmiddelen voor zowel mensen als dieren.

Nederland staat wereldwijd bekend als innovatief op het gebied van insecten, zegt het CBS. Ze worden onder meer in Nederland gekweekt.

Export

Een derde van de ingevoerde insecten wordt bovendien weer uitgevoerd, onder meer naar Mexico. Met een exportwaarde van 5,6 miljoen euro is Nederland de derde exporteur van de EU. België en Slowakije staan op plek een en twee.

Bijen worden relatief steeds minder geïmporteerd. In de eerste helft van 2017 is de importwaarde van bijen 2,5 miljoen euro, goed voor 30 procent van het totaal aan ingevoerde insecten. In 2012 was dat nog 60 procent.