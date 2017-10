'Centrale banken moeten voorzichtig zijn bij normaliseren beleid'

Abrupte of slecht getimede ingrepen kunnen beleggers verrassen. Het tumult dat dan ontstaat, raakt waarschijnlijk niet alleen de beurzen maar de economie in haar volle breedte. Veel bedrijven raken dan in de problemen, schulden zouden opeens onbetaalbaar kunnen blijken.

Aan de andere kant mag volgens het IMF ook niet te lang meer worden gewacht met het normaliseren van het monetaire beleid. Op dezelfde voet doorgaan, vergroot het risico dat allerlei zeepbellen ontstaan.

De Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve in de VS hebben de afgelopen jaren flink gesleuteld aan de rente en veel geld in de economie gepompt. Dat heeft beleggers gestimuleerd om makkelijker geld te investeren. Maar daardoor zijn tevens veel risico's niet goed ingecalculeerd, aldus het IMF.

Overigens is in de VS al een begin gemaakt met het geleidelijk normaliseren van het monetaire beleid. De ECB moet de eerste stap nog zetten.

DNB

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) kwam eerder deze week al met een vergelijkbare waarschuwing.

Hij wees erop dat de Amerikaanse aandelenkoersen de afgelopen jaren veel sterker zijn gestegen dan de bedrijfswinsten. Bij een plotse omslag van het sentiment op de beurzen dreigt dan ook een ''scherpe marktcorrectie'', zei Knot.

Het IMF wijst op meer risico's voor de financiële stabiliteit in de wereld. Zo zijn er mondiaal ook nog steeds te veel grote banken die te weinig winst maken.

Verder zijn verzekeraars en ook veel niet-financiële sectoren gevoelig geworden voor marktschokken. Dat is iets waar toezichthouders en goede financiële regels wat aan zouden kunnen doen, aldus het IMF.