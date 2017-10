'Probleemmaatschappijen drukken groei Europese luchthavens'

ACI zegt dat de uitgevallen vluchten bij Ryanair en de faillissementen van Monarch en Air Berlin hun sporen zullen nalaten. Dat het aantal passagiers achterblijft is volgens de organisatie opvallend afgezet tegen de gunstige macro-economische omstandigheden.

De organisatie presenteerde ook cijfers over de belangrijke maand augustus, die er voor de Europese vliegvelden een stuk zonniger uitzien. Het totaal aantal passagiers lag 8,7 procent hoger dan in dezelfde maand in 2016.

Schiphol staat tweede op de lijst van luchthavens met de grootste passagiersgroei. In augustus checkten zes procent meer reizigers in dan vorig jaar, een groei die alleen werd overtroffen door Istanbul-Atatürk. Dat vliegveld kampte in 2016 dan ook met de naweeën van de mislukte staatsgreep in Turkije.