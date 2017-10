Omzet IKEA Group groeit met 3,8 procent naar 34,1 miljard euro

Dat maakt de grootste retailer binnen het franchisesysteem van IKEA dinsdag bekend. IKEA Group is eigenaar en exploitant van 357 winkels in 29 landen. Het heeft ruim 149.000 medewerkers in dienst.

In het afgelopen boekjaar, dat van 31 augustus 2016 tot en 1 september 2017 liep, bezochten 817 miljoen mensen de woonwarenhuizen. De website trok 2,1 miljard bezoekers.

In de Nederlandse winkels en webwinkel van de groep, groeide de omzet met 4,3 procent naar 1,2 miljard euro. Er werden met name meer complete keukens verkocht. De omzet daarvan groeide "met dubbele cijfers".

Ikea Group exploiteert in ons land twaalf winkels en de webwinkel Ikea.nl. Alleen de vestiging in Delft, de grootste in Nederland, valt niet onder de groep. Dit warenhuis is eigendom van Inter Ikea Systems.