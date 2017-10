Amerikaan Richard Thaler wint Nobelprijs voor Economie

Dat is maandag in Stockholm bekendgemaakt door de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen. Thaler is hoogleraar aan de Universiteit van Chicago.

Thaler heeft psychologisch realistische aannames in de analyse van economische beslissingen verwerkt. Hij onderzocht de effecten van beperkte rationaliteit, sociale voorkeuren en onvoldoende zelfbeheersing. Thaler heeft aangetoond dat deze menselijke eigenschappen systematisch individuele financiële beslissingen en markten beïnvloeden.

Thaler werd in 1945 geboren in het stadje East Orange. In 1974 promoveerde hij aan de Universiteit van Rochester. Met de onderscheiding is een bedrag van 8 miljoen Zweedse kroon gemoeid, omgerekend bijna 1 miljoen euro.

Vorig jaar ontvingen de Britse econoom Oliver Hart en zijn Finse collega Bengt Holmström de Nobelprijs voor de Economie, voor hun bijdrage aan de contracttheorie.

De Nobelprijs voor de Economie is niet bedacht door Alfred Nobel zelf, maar door de Zweedse centrale bank. Hoewel het geen 'echte' Nobelprijs is, wordt de onderscheiding wel als zodanig beschouwd. De Nederlandse econoom Jan Tinbergen en de Noor Ragnar Frisch waren de eerste winnaars van de prijs.