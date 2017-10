BBC in juridische strijd verwikkeld over vergoeding liedjesschrijvers

De Britse krant The Sunday Times meldt dat de BBC een meningsverschil heeft met de Britse copyrightwaakhond PRS for Music, dat ongeveer honderddduizend liedjesschrijvers en componisten vertegenwoordigt.

Beide instanties zijn naar het Britse copyrighttribunaal gestapt, omdat ze het niet eens kunnen worden over het vernieuwen van een verlopen licentiedeal. In het oude model, opgesteld in 2011, betaalde de BBC jaarlijks zo'n 70 miljoen pond aan PRS, in ruil voor het gebruik van een grote muziekbibliotheek.

Deze overeenkomst liep echter afgelopen jaar af en de twee kunnen het sindsdien niet eens worden over het betalingsvraagstuk. PRS zet in op een hogere jaarlijkse betaling, omdat er een toenemend aantal luisteraars is dat gebruikmaakt van de iPlayer en smartphone- en tabletapplicaties van de BBC. Met deze on-demanddiensten beconcurreert BBC streamingservices als Spotify en Apple Music.

Planet Earth II

PRS vindt dat de commerciële aanwezigheid van de BBC aanzienlijk is uitgebreid, meldt The Sunday Times op basis van bronnen. De BBC maakte de afgelopen jaren een hogere winst door de verkoop van succesvolle producties, zoals natuurdocumentaireserie Planet Earth II.

Volgens PRS zou een logisch gevolg zijn dat BBC een "eerlijke prijs" betaalt voor het gebruik van liedjes in diens producties. De BBC ziet weinig in het betalen van extra geld, en wijst erop dat de omroep al "een van de vele bijdragers" is aan het inkomen van PRS. De BBC zou goed zijn voor 40 procent van de inkomsten van PRS.