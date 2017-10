Inspectie SZW onderzoekt 'stakingsbreken' PostNL

De vroegere arbeidsinspectie heeft hierover klachten ontvangen van vakbond FNV.

Er zijn al inspecteurs ter plaatse geweest om onderzoek te doen naar het mogelijk besmette werk, bevestigt een woordvoerder. Mocht de inspectie concluderen dat het 'onderkruipersverbod' uit de wet is geschonden, dan kan FNV naar de rechter stappen.

In Kolham voeren enkele tientallen sorteerders actie omdat PostNL hen geen garanties wil geven over baanzekerheid. Het gaat niet om werknemers van PostNL zelf, maar om bijvoorbeeld uitzendkrachten en mensen die werken via een werkervaringsplek.

FNV merkte naar eigen zeggen dat er iets niet pluis was toen vrachtwagens met pakketten het depot in Kolham tijdens de staking donderdagavond voorbijreden om ze op andere depots af te leveren.

Re-integratie

PostNL zegt in Kolham gebruik te maken van de diensten van het gemeentelijk re-integratiebureau BWRI. Daarmee stelt PostNL werkervaringsplaatsen beschikbaar voor re-integratie van bijstandsgerechtigden.

''Gebleken is dat BWRI in toenemende mate moeite heeft om haar aanbod aan te laten sluiten op de veranderende vraag van PostNL. Gezien de ontstane onrust houden we de komende periode de afspraken met BWRI in stand.''

Het postbedrijf benadrukt in zijn reactie verder nog in gesprek te zijn met FNV om een mogelijke oplossing voor de ontstane situatie te onderzoeken. ''We hopen dat hiermee de rust voor de betreffende medewerkers kan terugkeren.''