EU breidt importheffing op staal uit met vier landen

De maatregel moet Europese staalproducenten beschermen tegen oneerlijke concurrentie. Staalfabrikanten uit de vier genoemde landen maken zich volgens Brussel schuldig aan prijsdumping. Dat betekent dat zij hun producten onder de kostprijs aanbieden op de Europese markt.

In het onderzoek dat tot de heffingen heeft geleid werd ook de rol van Servië onderzocht. Dat land ontkomt evenwel aan de nieuwe beschermingsmaatregelen.

Warmgewalst staal is een algemeen product dat wordt toegepast in sectoren uiteenlopend van de bouw tot de automobielindustrie. Het is een markt waar in Europa jaarlijks zo'n 10 miljard euro in omgaat. Dat is ongeveer 6 procent van de totale omzet van de Europese staalindustrie.

Felle concurrentie en lage prijzen trekken al enkele jaren een zware wissel op de staalsector in Europa. Vorige maand werd bekend dat het Indiase Tata Steel, eigenaar van het vroegere Hoogovens in IJmuiden, zijn Europese staaltak samenvoegt met die van ThyssenKrupp uit Duitsland.

De fusie kost duizenden mensen hun baan.