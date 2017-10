Coolblue zet vacatures uit voor duizend witgoedbezorgers

Dit meldt het concern donderdag. Of dit iom voltijdsbanen of parttimebanen gaat, werd niet genoemd.

Naar eigen zeggen groeit de bezorgdienst hard. Afgelopen jaar kwamen er 250 banen bij. “Maar dit is niet snel genoeg, want het aantal bestellingen van grote pakketten groeit nog veel harder”, claimt het bedrijf.

Coolblue zag in 2016 de omzet groeien met 55 procent naar 857 miljoen euro. Uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam bleek onlangs dat het concern in de vier jaar tot 2016 456 nieuwe banen had toegevoegd. Hiermee was het één van de snelst groeiende ondernemingen in Nederland.