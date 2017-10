Nederlands trustkantoor TMF maakt beursgang in Londen

Met de beursgang wil het bedrijf ongeveer 340 miljoen euro ophalen.

TMF levert onder meer diensten op het gebied van boekhouding, belastingen en personeelszaken. Tot het klantenbestand behoren grote bedrijven zoals Netflix, LinkedIn, Toshiba en Volvo.

Eigenaar van TMF is investeringsmaatschappij Doughty Hanson. Vorig jaar stond TMF nog in de etalage, maar een verkoop mislukte.

Het was al langer bekend dat het bedrijf naar de beurs wilde. Aanvankelijk leek ook de beurs in Amsterdam nog kandidaat, maar in mei werd duidelijk dat TMF voor Londen zou gaan kiezen.

Het bedrijf gaat de opbrengst gebruiken om schuld af te lossen. Verder stelt TMF dat met een beursnotering de bekendheid van het bedrijf wordt vergroot en toegang wordt verkregen tot de kapitaalmarkten voor financiering voor toekomstige groei.

TMF zal na de beursgang, die in november moet plaatsvinden, zijn hoofdkantoor verplaatsen van Amsterdam naar Londen. Bij de onderneming werken ongeveer 7.000 mensen in 125 kantoren in ruim 80 landen. De omzet bedroeg vorig jaar 529 miljoen euro.