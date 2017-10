Poetin sluit verlenging akkoord over beperking olieproductie niet uit

Poetin liet op een energieconferentie in Moskou weten dat een verlenging nu nog niet aan de orde is en dat in maart een besluit valt op basis van de situatie dan.

De OPEC-landen en enkele andere grote olieproducenten als Rusland hebben sinds begin dit jaar de productie verlaagd om zo de olieprijzen te stutten. In mei werd deze deal verlengd.

Poetin bespreekt de kwestie donderdag met de Saudische koning Salman die dan een bezoek brengt aan Moskou. Saudi-Arabië is veruit het belangrijkste lid van de OPEC, goed voor bijna een derde van de totale productie. Rusland is een van de grootste olieproducerende landen buiten het kartel.

Venezuela zou graag zien dat meer landen buiten de OPEC hun productie verlagen. Volgens olieminister Eulogio Del Pino heeft het Zuid-Amerikaanse land, dat door de aanhoudend lage prijzen in een diepe economische crisis verzeild is geraakt, nog tien tot twaalf landen uitgenodigd om mee te doen.

De olieprijzen schommelen momenteel al een paar weken tussen de 50 en 60 dollar per vat. Dat is nog altijd ruwweg de helft minder dan in de zomer van 2014, maar wel twee keer zoveel als op het absolute dieptepunt dat in het eerste kwartaal van 2016 werd bereikt.